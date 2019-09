Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Mercoledì 4 settembre 2019, alle ore 21.00, nel Chiostro S. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in occasione delle prossime festività di settembre e in onore alla Madonna della Consolazione, promuove la tavola rotonda “Il culto alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria: storia e tradizioni”. Partecipano: don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso; padre Antonio Marranchella, superiore del Convento dei Cappuccini del Santuario dell’Eremo di Reggio Calabria; Mons. Antonio Morabito, Canonico del Capitolo metropolitano della Cattedrale di Reggio Calabria e Rettore della chiesa di S. Anna; dott. Lorenzo Festicini, presidente dell’Istituto Nazionale “Azzurro”. Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Durante l’incontro sarà proiettato un video fotografico. Le festività di settembre, dedicate alla Madonna Madre della Consolazione, si celebrano solennemente in città dal sabato al martedì dopo la prima domenica che segue l’8 settembre di ogni anno. Reggio Calabria, da secoli, ha una profonda devozione a Maria Santissima che venera, sotto il titolo della Consolazione, una devozione che è entrata nella storia non solo religiosa ma anche civile della città e che ha dato origine e forma a manifestazioni religiose e popolari facenti parte ormai del patrimonio culturale del popolo reggino. La città di Reggio sente la Madre di Dio particolarmente vicina e da Maria si sente protetta e difesa.