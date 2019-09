Presentato a Cosenza «Leopardi e L’Infinito» di Raffaele Gaetano

L’incantevole Villa Rendano di Cosenza ha fatto da cornice alla presentazionedel nuovosaggio di Raffaele Gaetano,Leopardi e L’Infinito. Un breviario del sublime (Pellegrini), operaeditain occasione dei 200 anni dalla stesuradell’idillio, uno dei più celebri della letteratura di sempre.

La serata-evento, introdotta dalla giornalista Antonietta Cozza, ha goduto della presenza di due eminenti studiosi dell’Università della Calabria come il prof. di Estetica Romeo Bufalo e il prof. di Letteratura ItalianaGiuseppe Lo Castro, che hanno analizzato il libro dai rispettivi punti di vista mettendone in luce la pregevolezza.

Ricco di esponenti dell’intellettualità il parterre dei convenuti, tra gli altri: Ottavio Cavalcanti, Mario Iazzolino, Marcello Zanatta, Annabella D’Atri. Per parte sua l’autore ha tirato le fila del discorsoesponendole principali novità interpretative dell’opera il cui merito principale è di portare alla luce molte fonti ineditetra quelle utilizzate dal poeta nella composizione dell’idillio, districandole nel più ampio dibattito sull’estetica del sublime e la letteratura romantica.

Ilnumeroso pubblico presente,molto partecipe, ha dimostrato di apprezzarne la presentazionee alla fine i consensi sono stati unanimi e il libro è andato a ruba. Ha fatto gli onori di casal’editore Walter Pellegrini, che ha voluto fortemente l’evento.

Nella sua analisi il prof. Raffaele Gaetanoha sottolineato come: «L’Infinito di Leopardi è una delle esperienze più alte e riconoscibili della moderna estetica del sublime, sorta di divinità pervasiva presente in tutta la sua opera in un’inusitata gamma di registri. In occasione dei duecento anni dalla stesura, questo libro ne ricostruisce minutamente le fonti letterarie e filosofiche restituendoci sotto una nuova luce un intellettuale fra culture inquieto e curioso».