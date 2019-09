Mobilitazione del gruppo Giovani Ance Catanzaro in via Acri per il recupero dell’ex Ospedale civile

mercoledì 18 settembre, alle ore 10:30 il gruppo Giovani di Ance Catanzaro, guidato da Carlo Barberio, promuove una mobilitazione per il recupero dell’immobile dell’ex Ospedale civile di Catanzaro.

La manifestazione rientra nell’ambito degli appuntamenti di #Bloccadegrado, la mobilitazione civile che punta a coinvolgere cittadini, associazioni e comitati civici per dire basta all’incuria ed all’abbandono in cui versano, in tutta Italia, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi.

Per l’occasione, l’ex Ospedale civile della città capoluogo, sito in via Acri, luogo in cui si svolgerà la manifestazione, sarà circondato con nastri gialli, simbolo della mobilitazione #bloccadegrado.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i cittadini sulla tematica del recupero del fabbricato utilizzato fino agli inizi degli anni ’90 come Ospedale civile cittadino, annesso al patrimonio immobiliare dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e invitare chi ha competenza in materia a prendere in carico la situazione e a rendere fruibile al più presto l’immobile.