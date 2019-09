Il Consorzio Macramè unica realtà meridionale presente al XVII Workshop sull’Impresa Sociale

Il Consorzio Macramè è ospite in questi giorni a Riva del Garda (Trento) del XVII Workshop sull’Impresa Sociale, appuntamento di riferimento per le imprese che producono beni e servizi di utilità sociale in svariati campi allo scopo di perseguire obiettivi di “interesse generale”.

Le sfide della contemporaneità impongono una riflessione che consideri il “valore complessivo” delle imprese sociali, riproponendo il necessario equilibrio strutturale tra dimensione economica e contributo al sostegno delle persone fragili, alla creazione di comunità e al rafforzamento delle reti fiduciarie e di capitale sociale.In che modo le imprese sociali possono operare nel mercato, senza interiorizzarne i valori negativi? Come possono “utilizzare” il mercato per raggiungere obiettivi sociali? Come possono costruire alleanze con imprese profit senza esserne sminuite?

Macramè, con il suo Presidente, Giancarlo Rafele, è l’unica realtà meridionale chiamata a relazionare all’appuntamento, portatrice della più grande esperienza di rete sociale della Calabria: un’occasione propizia, quindi, per provare a rispondere a questi interrogativi e per raccontare come, ogni giorno, in Calabria, è possibile operare per produrre inclusione e giustizia sociale.