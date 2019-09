Il 29 settembre a Squillace l’evento “DanzandoinRock”

Organizzato dall’Associazione La Rete di Squillace domenica 29 settembre alle 21 all’interno del Castello di Squillace andrà in scena #DanzandoinRock, ultimo appuntamento estivo per #ondarockauser2019, serata culturale con tema centrale il Rock in danza, musica e poesia; si esibiranno degli allievi di ” Ama Danzando Associazione Sportiva Dilettantistica” guidati dai M° Antonio Primerano e Anna Maria Anania, il giovane cantautore catanzarese Simone Mannarino che da poco inciso i primi inediti, e Anthony Sestito con le sue poesie.

L’iniziativa si avvale del contributo dell’amministrazione Comunale di Squillace e della collaborazione dei “Giardini di Hera” che ha messo a disposizione il Castello Normanno di Squillace.