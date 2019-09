Da domani il “Catanzaro tatoo fest”

È tutto pronto per la seconda edizione del “Catanzaro Tattoo fest” che si terrà da domani, venerdì 6 settembre, a domenica 8 settembre, al PalaPulerà del quartiere Giovino.

Lo ha annunciato l’assessore al Turismo e agli Spettacoli, Alessandra Lobello, che ha relazionato la pratica di patrocinio gratuito approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Sergio Abramo. “I migliori artisti italiani saranno il fulcro di questa ricca kermesse dedicata a un settore, quello dei tatuaggi, in forte e costante crescita”, ha aggiunto l’assessore. “L’evento, una vera e propria sfida fra i più bravi tatuatori del Paese, avrà il suo clou con le premiazioni di sei differenti categorie in programma domenica alle ore 20:30. Oltre al concorso – ha proseguito Lobello – workshop dedicati all’arte del tatuaggio, gli spettacoli, musicali e di burlesque, dimostrazioni sportive, arricchiranno una tre giorni sicuramente alternativa, ma ugualmente attrattiva, per una delle tante manifestazioni supportate o organizzate dal Comune in questo mese di settembre: è la sinergia fra pubblico e privato che garantisce vitalità positiva al capoluogo di regione”.

GLI ARTISTI IN GARA

Cristopher Sala, Alex Nevicato, Mr. Toni, Gianmarco Celli, Chiara Romeo, Luca Elia, Oreste Coscia, Valentino Bechini, Francesco Ferrise, Fabrizio Lanzo, Alfio Magnano, Chiara Spena, Simone Grande, Luigi Giudice, Fabio Rampulla, Giuseppe Squillace, Ilenia Monterosso, Andrea Capitolino, Marianna Giudice, Emilio Rizzo, Giuseppe Rullo, Andrea Mollica, Mattia Pingitore, Martino Di Schiavi, Davide Pugliese, Mirko Caruso, Salvatore Zammuto, Carmine Masaniello, Sara Califano, Domenico Cannatà, Domenico Bagalà, Carlos Spinelli, Bianca Riotto, Giuseppe Garofalo, Giuseppe Ciconte, Stefania Ingarao, Ubaldo, Christofe Durieux, Salvatore Di Conto, Rosario Caccamo, Fabrizio Ferraro.

IL PROGRAMMA

Venerdì 6 settembre

Ore 10, workshop “Tecnica del tatuaggio realistico in bianco e nero (teoria)” a cura di Fabrizio Ferraro.

Ore 14, apertura stand.

Ore 17, dimostrazione di kick boxing e K1 rules delle associazioni “Blood and fight” e “Straight clan”.

Ore 18, reggae e dancehall con “Catanzion” e dj “Badstone”.

Sabato 7 settembre

Ore 10, workshop “Tecnica del tatuaggio realistico in bianco e nero (pratica)” a cura di Fabrizio Ferraro.

Ore 12, apertura stand.

Ore 18:30, spettacoli burlesque di “Madcat” e, a seguire, di “Imy silly noir”.

Ore 20:30, premiazione del tatuaggio Best day, il miglior tatuaggio del giorno.

Ore 22, concerto live di “Andy Murocker & Diana Costa”.

Domenica 8

Ore 12, apertura stand (chiuderanno alle 22).

Ore 18:30 e 20, spettacoli burlesque di “Madcat” e “Imy silly noir”

Ore 19:30, spettacolo di “Takeshishibari”.

Ore 20:30, premiazioni delle categorie Best day, Best show, Best color, Traditional, Black & white e Realistico.

Ore 23, live di “Inoki Ness” per il closing party offerto da “Catanzaro Allianz” e “Catanzaro Tattoo fest”.