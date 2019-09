Crotone – Settimana di musica internazionale al Museo di Pitagora

Ottobre si apre con due appuntamenti internazionali per la Stagione Concertistica Incontri Musicali Mediterranei: martedì 1 ottobre, alle ore 21, presso il Museo di Pitagora si esibirà il pianista guatemalteco Salvador Chavajay che da anni vive e svolge un’intensa attività concertistica in Canada, non dimenticando però le sue origini indigene Maya.

Il programma proposto farà dialogare la cultura occidentale con quella indigena Maya, le musiche di Bach e Chopin con la Suite Maya di Castillo e Herrarte. In un momento storico in cui le popolazioni indigene sono sempre più minacciate nelle loro terre e nella loro cultura, il pubblico crotonese avrà un’occasione unica per prendere contatto con l’antichissima cultura Maya.

Gli appuntamenti proseguiranno, domenica 6 ottobre, con quello che si annuncia come il punto culminante di questa ricca stagione concertistica: l’orchestra degli Incontri Musicali Mediterranei ritornerà al Museo di Pitagora sotto la guida del maestro Petronius Negrescu, uno dei più rinomati direttori rumeni.