Crotone – Convocato il 16 settembre il Consiglio comunale

A norma del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo mi pregio di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria – seduta pubblica, salvo i casi di seduta a porte chiuse di cui all’art. 59 del vigente Regolamento, che avrà luogo lunedì 16 settembre 2019, alle ore 17:00 nella sala consiliare e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno martedì 17 settembre alle ore 17:00 stessa sede, dando atto che ai sensi della vigente normativa necessita reintegrare il quorum strutturale del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Surroga e convalida Consigliere Comunale Riganello Giovanni; 2. Surroga e convalida Consigliere Comunale D’Agostino Francesca; 3. Surroga e convalida Consigliere Comunale Esposito Alfonso; 4. Surroga e convalida Consigliere Comunale Luly Roberta; 5. Composizione Gruppi e Commissioni Consiliari Permanenti; 6. Approvazione Regolamento del Servizio Asilo Nido Comunale dell’Ambito Sociale Territoriale di Crotone; 7. Discussione relativa alla discarica di Columbra a seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria;

Il Presidente del Consiglio – Serafino Mauro –