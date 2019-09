Caracciolo (FI) su mancato avvio Assistenti educativi: Una società civile si misura dalle attenzioni che mostra per i più deboli!

L’inizio dell’anno scolastico è una grande emozione da vivere in serenità e gioia.

Purtroppo a Reggio Calabria non lo è per tutti.

L’Amministrazione Falcomatà per la sua inefficienza non ha consentito l’avvio del servizio degli assistenti educativi. Inimmaginabili le ripercussioni.

La rabbia è tanta, ancor più perché ho sollecitato diverse volte il Comune sul servizio, e aldilà dei tanti annunci dell’assessorato che aveva parlato di svolta epocale nel mese di luglio, la realtà è che il servizio non è stato avviato con l’inizio dell’anno scolastico.

Ora vogliamo certezza dei tempi. Era ovvio che il bando per la gestione del servizio con scadenza 6 settembre 2019 non fosse appetibile economicamente e che il tempo non fosse abbastanza per consentire l’avvio del servizio!

Lo avevamo detto in diverse Commissioni appositamente convocate, ma purtroppo non ci hanno dato ascolto.

Ora pretendiamo che in tempi celeri sia garantito il servizio da parte del Comune di Reggio Calabria. Non è possibile perdere più tempo!

Stamani quindi mi sono recata presso una scuola della nostra Città per mostrare la mia solidarietà ai genitori degli alunni che fruiscono del servizio, e dai loro occhi traspare la voglia di non arrendersi.

È una battaglia di civiltà, che deve coinvolgere ognuno di noi e solo quando il servizio sarà garantito si potrà parlare di un buon anno scolastico per tutti

Mary Caracciolo

Capogruppo Forza Italia