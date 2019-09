Calabria, Mimmo Battaglia eletto capogruppo PD in Consiglio regionale

“Ringrazio i colleghi del gruppo per avermi eletto nuovo capogruppo in Consiglio regionale. È per me un grande onore ma anche una grande responsabilità perché ci avviamo alla fase finale della consiliatura. Abbiamo l’obbligo di guardare avanti, pensare al futuro della nostra regione”.

Lo dichiara Mimmo Battaglia, neo capogruppo in Consiglio regionale della Calabria del Partito Democratico.

“Mi auguro – aggiunge – che a partire dalla mia nomina tutto il Partito Democratico imbocchi con sempre maggiore convinzione la strada del rinnovamento e del cambiamento, a mio parere fattori, che alla luce del mutato quadro politico nazionale sul nostro territorio non sono più rinviabili. In Calabria c’è una destra agguerrita e desiderosa di tornare al potere ma noi la possiamo sconfiggere aprendoci quanto più possibile al mondo civico che vuole essere protagonista di una nuova stagione politica e che ci chiede con forza discontinuità”.