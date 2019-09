Anche Mendicino partecipa all’iniziativa “Puliamo il Mondo”

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo, aderiscono alle giornate nazionali “Puliamo il Mondo 2019”, in programma nei giorni 20, 21 e 22 settembre.

“Puliamo il mondo” è una iniziativa di volontariato ed educazione ambientale, promossa da Lega Ambiente in collaborazione con ANCI, ed è rivolta a tutti coloro che amano l’ambiente, in particolare agli studenti e ai loro genitori. Si tratta del più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

L’edizione mendicinese – organizzata dal Comune – prevede per il giorno 20 settembre, la partecipazione dei ragazzi delle classi quinte che puliranno via Acherunthia. Mentre per sabato 21 e domenica 22 il sindaco Antonio Palermo invita tutti i cittadini a partecipare prendendosi cura dello spazio verde comunale.

“Con questa iniziativa – dichiara il primo cittadino Antonio Palermo – vogliamo stimolare i comportamenti virtuosi dei cittadini partendo da una prospettiva nuova: le generazioni future dovranno crescere in una società dove le buone pratiche ambientali, come la raccolta differenziata finalizzata all’avvio a riciclo dei rifiuti, dovranno essere totalmente naturali e istintive. L’auspico è che l’amore e il rispetto per l’ambiente possano diventare uno stile di vita, un atteggiamento da apprendere sin da piccoli, ma anche da acquisire con l’età”.