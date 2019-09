Al via la scuola in Calabria, Magorno: “Ragazzi, vivete bene questi anni preziosi”

Inizia la scuola in #Calabria! In bocca lupo a tutti i ragazzi, vivete bene questi anni preziosi. Auguri agli insegnanti e ai collaboratori che, ogni giorno, svolgono un lavoro fondamentale per il futuro della società.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il Senatore Pd, Ernesto Magorno.