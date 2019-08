Teatro Rossosimona, lo spettacolo “Spari e Dispari” al Transumanze Sila Festival

Nuove date per lo spettacolo “Spari e Dispari”, in programma a Camigliatello Silano, in via Roma, il 9 agosto alle 21 e a S. Giovanni in Fiore, all’anfiteatro Florense, il 14 sempre alle 21 nell’ambito del Transumanze Sila Festival.

Due attori, Francesco Aiello e Paolo Mauro, per quattro personaggi, vittime e carnefici allo stesso tempo, in un continuo inseguimento in cui i ruoli arrivano a confondersi e alternarsi.

Una pièce a firma di Ciro Lenti che ironizza sulle dinamiche mafiose: tutti sembrano rincorrere l’atto di vendetta perfetto, che confermi e consolidi gli equilibri tra le famiglie. Il meccanismo, antico e ben rodato, si inceppa però quando qualcuno osa porre una domanda: “Perché? Perché tutto è cominciato?”. Nessuno sembra poter rispondere al semplice quesito e le situazioni che ne scaturiscono sono grottesche, comiche, al limite dell’assurdo ma tutte vogliono mettere in luce la follia che sta dietro a faide infinite, che si lasciano alle spalle decine di morti per motivi, a volte, ridicoli e banali.

Una produzione di Teatro Rossosimona già andata in scena il 20 luglio al Parco Avventura Cuturelle di S. Giovanni in Fiore ed ora ripresa per altri due appuntamenti del lungo e articolato festival organizzato dall’agenzia Spot Channel.

Teatro Rossosimona è compagnia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione dal 2003 e nel 2004 ha ottenuto il riconoscimento della Regione Calabria come compagnia professionale (L.R. n. 19/2017).