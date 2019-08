Soverato, Club Rotary e Interact aderiscono alla campagna “Clean Up”

Il Rotary Club e l’Interact di Soverato parteciperanno, anche quest’anno, alla campagna di tutela ambientale “Clean Up”. L’iniziativa, nata tre anni fa su ispirazione dei giovani del Rotaract di Catanzaro, è stata presentata in conferenza stampa a Montepaone Lido, presso il residence Estella. Enzo Defilippo, presidente del Rotary Club Tre Colli, ha introdotto i lavori ricordando le finalità del progetto: ripulire le spiagge dai mozziconi di sigaretta, pericolosamente inquinanti. A tale scopo – ha poi spiegato il presidente del Rotary Club di Soverato, Domenico Scopelliti – verranno distribuiti tra i turisti che affollano gli stabilimenti balneari della nostra costa jonica centinaia di posacenere lavabili e riciclabili. “Un piccolo gesto che può fare tanto” ha rimarcato. Concetti ribaditi dal presidente del Rotary Club Catanzaro, Giuseppe Mazzei, e da Wanda Rodinò, in rappresentanza del Rotaract di Catanzaro. L’Interact di Soverato, con il suo presidente Giulio Carchidi, darà un notevole sostegno all’azione di sensibilizzazione ambientale. “Essere d’esempio” il leitmotiv di una iniziativa molto apprezzata dai soci rotariani di tutte le età. In conferenza stampa è stato posto l’accento sui fenomeni di inquinamento del nostro mare che necessitano di una mirata azione di sensibilizzazione culturale tra le più ampie fasce di popolazione. Ogni anno, miliardi di filtri di sigarette vengono abbandonati sugli arenili, causando un gravissimo danno ambientale. Si tratta, infatti, di prodotti sintetici altamente inquinanti e a lento degrado. Difficili, peraltro, da recuperare una volta abbandonati nella sabbia. I Club Rotary, Rotaract e Interact aderenti al “Clean Up” intendono agire in piena sintonia e concretamente sul problema, con una mobilitazione unitaria che raggiungerà le principali località turistiche. “Noi del Rotary e dell’Interact di Soverato ci siamo!” hanno ribadito all’unisono e con grande entusiasmo i soci guidati dal presidente Scopelliti.