Roghudi (RC) – Assemblea dei sindaci dell’Area Grecanica

Si è svolta ieri sera presso il salone dell’Access Point di Roghudi una importante riunione fra i rappresentanti dei comuni dell’area grecanica. Presenti all’appello: Montebello J., Bagaladi, San Lorenzo, Roccaforte del Greco, Roghudi, Condofuri, Bova Marina e Staiti.

L’ordine dei lavori ha riguardato, come primo argomento, un confronto ed uno scambio di idee sui CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo) proposti ai comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria dall’Agenzia Governativa INVITALIA, a seguire sono state trattate le problematiche legate alla viabilità del territorio con una particolare attenzione rivolta alla SS 106 e per concludere si è discusso di sanità metropolitana e dell’ospedale Tiberio Evoli. Il primo argomento è stato sviscerato dai sindaci presenti alla riunione svoltasi in prefettura giorno 21 u.s.. E’ emersa, dopo ampio confronto sulle priorità di intervento di cui abbisogna la nostra area omogenea territoriale, la necessità di fare un secondo incontro entro il 15 di settembre, finalizzato alla costruzione di una visione d’insieme sui beni culturali, alla realizzazione di un sistema turistico che consenta un itinerario “grecanico” realmente fruibile e che contempli le potenzialità della costa e della linea aspromontana di cresta. Tutte azioni propedeutiche ad una progettazione di area da produrre eventualmente non oltre la metà di ottobre c.a. Il secondo argomento relativo alle problematiche della viabilità ha fatto registrare, unitamente alle preoccupazioni sul sistema viario interno (caratterizzato da un fortissimo dissesto idrogeologico), la necessità di rimettere nuovamente in piedi la protesta e la richiesta di intervento mai completamente accantonate relative alla strada statale 106. Su questa principale arteria tutti gli amministratori presenti hanno manifestato la piena condivisione ad organizzare una iniziativa di forte impatto che obblighi o per lo meno indirizzi la classe dirigente nazionale ad occuparsene concretamente. L’ultimo (non per importanza) punto all’ordine del giorno ha riguardato la tutela della salute pubblica. Dalla discussione è emerso come la sanità metropolitana sia incanalata verso uno smantellamento generale e, nello specifico, come l’area omogenea grecanica sia il territorio più isolato e volutamente escluso dalla programmazione sanitaria. Nel corso del confronto sono emerse sia le carenze “ataviche”, di servizi sempre presenti negli atti aziendali e nei DCA sin qui emanati (vedi mancanza della doppia ambulanza o chiusura del reparto di Ortopedia, pur esistente “sulla carta”), sia le possibili ulteriori contrazioni di servizi essenziali programmate (vedi prossima chiusura prevista del laboratorio di analisi, dell’anatomia patologica, della ginecologia -nonostante esitano strutture e sale operatorie- , della dermatologia che chiude i battenti dopo il pensionamento dell’ultimo dermatologo in servizio, etc.etc.). Si è poi parlato del piano triennale dell’INAIL che prevede circa 300 milioni di euro per gli ospedali calabresi e oltre 41 milioni per il presidio di Melito P.S. e di un possibile utilizzo di queste ingenti risorse. Concluso questo sconcertante spaccato della realtà locale, i primi cittadini, nel tentativo ormai esasperato di impedire il totale disfacimento del Tiberio Evoli, hanno condiviso la necessità di chiedere un incontro urgente al Generale Cotticelli in qualità di Commissario alla Sanità calabrese. L’assemblea dei sindaci, a lavori terminati, al fine di darsi maggiore celerità di azione per i tre diversi argomenti, ha concordato di dare mandato: al Sindaco di Bagaladi – Santo Monorchio per coordinare la predisposizione dei successivi appuntamenti inerenti i Contratti Istituzionali di Sviluppo, al sindaco di Montebello J. Ugo Surace per indirizzare ogni azione utile a riattualizzare la problematiche della viabilità ed in particolare della SS 106; al sindaco di Roghudi – Pierpaolo Zavettieri di predisporre il lavoro preliminare ai tavoli di confronto sulla Sanità, primo fra tutti l’incontro con il Commissario alla Sanità calabrese.