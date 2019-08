Reggio Calabria – Presentazione volume “Alfonso il Magnanimo” di Giuseppe Caridi

Mercoledì 21 agosto 2019, alle ore 21:00, presso il Chiostro di S. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il volume “Alfonso il Magnanimo” di Giuseppe Caridi, Salerno Editore, Roma 2019.Relazionerà lo stesso autore prof. Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria. Il prof. Caridi è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli.

Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari” ed è componente del Comitato Scientifico del CIS. Alfonso V d’Aragonaè figlio primogenito di Ferdinando I e di Eleonora d’Albuquerque. Il padre Ferdinando rappresentava la stirpe della Casa d’Aragona per discendenza materna, mentre, da parte di padre, discendeva dal casato di Trastámara, una discendenza illegittima dei reali di Castiglia. Per diritto ereditario Alfonso V° era anche re di Sicilia e Sardegna. Dopo la conquista del Regno di Napoli stabilì la propria corte a Napoli che divenne il fulcro della Corona d’Aragona oltre che uno dei più splendenti esempi del primo Rinascimento.