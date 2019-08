Pizzo (VV), centro servizi sanitario: riapre ufficio ticket

Centro servizi sanitario, da oggi, Martedì 6 Agosto, l’ufficio ticket tornerà a funzionare regolarmente.

È quanto ha comunicato la dirigente generale dell’Asp Elisabetta Tripodi al Sindaco Gianluca Callipo ed al responsabile del presidio ospedaliero Emilio De Pasquale incontrandoli questa mattina (lunedì 5) presso la sede dello stesso presidio sanitario.

Scongiurati ulteriori disservizi.

Se questo è un risultato che ci ha visto da subito in prima linea e per cui oggi esprimiamo soddisfazione – sottolinea il Primo Cittadino – è anche vero che ci corre l’obbligo di non abbassare, in generale, la guardia rispetto al mantenimento e al miglioramento dei servizi. Continueremo a lavorare affinchè il Centro sia messo nelle condizioni di garantire il diritto alla salute e alle cure per i cittadini di Pizzo e del territorio. È nostro auspicio – conclude – che quelli di cui la struttura in questi ultimo anni è stata privata (come ortopedia, neurologia, allergologia, riabilitazione psichiatrica) vengano reintegrati.