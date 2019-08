Percorsi di Legalità, Cgil e Fillea: ” Domenica 1 settembre anche noi all’iniziativa di Libera”

Prenderemo attivamente parte alle iniziative organizzate a Nicotera e Pizzo da Libera per sollecitare provvedimenti adeguati in grado di garantire sicurezza e controllo del territorio. Gli ultimi episodi di criminalità organizzata registratesi nel territorio Vibonese rappresentano un nuovo campanello d’allarme sulla potenziale recrudescenza del fenomeno mafioso. Questa situazione che non va sottovalutata impone a tutte le forze politico-Istituzionali, democratiche e sociali di reagire energicamente per sollecitare a chi di competenza, provvedimenti adeguati in grado di garantire sicurezza e controllo del territorio. Nonostante gli encomiabili sforzi delle forze dell’Ordine e della Magistratura non si riesce ancora come società civile Vibonese a fare quadrato per arginare sempre più efficacemente un fenomeno così riprovevole . Per questa ragione come Cgil e Fillea parteciperemo domenica 1 Settembre all’iniziativa pubblica a Pizzo indetta da Libera alle 19.30, di fronte al cantiere della società colpita da un attentato intimidatorio, a sostegno di un necessario percorso di Legalità inteso come unica via per garantire tenuta democratica, crescita civile e sviluppo produttivo. È solo attraverso l’affermazione dello Stato di diritto che potremo uniti evitare il rischio di una deleteria desertificazione culturale, e quindi sociale, del territorio così come va sostenendo con forza (e a ragione) il Procuratore di Catanzaro Dott. Nicola Gratteri.

Secondo noi è tempo di rinvigorire un’attiva, vigile e propositiva iniziativa collettiva

per irrobustire il tessuto democratico e garantire la piena libertà a 360 gradi in tutto il

territorio provinciale quale aspetto fondamentale ed imprescindibile per favorire una

positiva stagione di vero cambiamento e crescita civile.

Cgil Area Vasta CZ-KR-VV Fillea Area Vasta CZ-KR-VV