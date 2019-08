L’eredità dello sguardo. Giovanni Russo racconta a Orsomarso il suo nuovo libro

Un incontro variegato, un incantevole territorio, un palazzo di origine medievale.

Venerdì 23 agosto, alle ore 21.00, nel cortile del Palazzo Baronale, a Orsomarso, il giornalista e saggista Giovanni Russo, autore del volume L’EREDITÀ DELLO SGUARDO (Ferrari Editore), si confronta con Antonio De Caprio (sindaco Orsomarso), Giuseppe Giudiceandrea (consigliere regionale) e Paolo Versienti (Università Milano), per descrivere gli sguardi dei viaggiatori francofoni che attraversarono la Calabria alla fine del Settecento e lungo l’Ottocento, spinti dalle più variegate esigenze. Modera Nicoletta Toselli (Radio Digiesse). Una serata da non perdere in uno scenario mozzafiato!

IL LIBRO

«Sembra qui che la natura si rivolti contro le conquiste dell’uomo e si burli della civilizzazione, non opponendole ostacoli invincibili, come nelle Alpi, ma abbellendola, come nella pittura!» (Astolphe de Custine, 1812)

La Calabria in un itinerario storico-letterario-esperienziale da leggere attraverso gli sguardi di viaggiatori francofoni che la visitarono e raccontarono, alla fine del Settecento e lungo l’Ottocento. Giovanni Russo ha studiato, raccolto, selezionato e tradotto dal francese memorie e testimonianze, di cui alcune inedite, per creare e ricomporre un vero e proprio percorso rigenerante nell’eredità dello sguardo. Riflessioni, in forma epistolare, diaristica e intellettuale, nate per condividere i resoconti culturali, antropologici, emozionali e paesaggistici di una terra che oggi per molti aspetti non esiste più. Un volume unico e prezioso che aiuta a ritrovare le costanti e i mutamenti dell’anima di un territorio, trasformando il viaggio e la scrittura in occasioni di scoperta e riconoscimento.

L’AUTORE

Giovanni Russo, giornalista e saggista, nato a Orsomarso (CS), vive a Firenze dove lavora nel settore museale archeologico. Appassionato studioso della civiltà bizantina e del Mezzogiorno d’Italia. È autore di libri, saggi e articoli di tema storico. Ha pubblicato “La valle dei monasteri” (2011), “Viaggio nel Mercurion” (2013) e “La via del sale” (2015).