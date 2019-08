Laganà (Pd): “Stazione Archi diventa area videosorvegliata”

La stazione centrale di Archi diventa finalmente zona videosorvegliata, ad annunciarlo Francesco Laganà segretario del Partito Democratico di Archi.

Insieme al nostro capogruppo Antonino Castorina,al Vicesindaco e delegato all’Ambiente Armando Neri ed al Dirigente del Settore Ambiente da tempo viene attenzionato il territorio di Archi e dell’intera zona nord di Reggio Calabria rispetto alle azioni intraprese e per la normalizzazione e la crescita del territorio, potendo contare sulla collaborazione dei cittadini ed al fine di rendere la nostra città normale, pulita e vivibile.

Nei prossimi mesi sarà pronta la palestra di Archi e sono già previsti diversi interventi del manto stradale nelle zone a rischio seguite direttamente dal consigliere delegato Filippo Burrone.

La sfida per la normalità – afferma Laganà – parte però da una città pulita, non è certo una sfida semplice e spesso e volentieri dopo vari interventi di pulizia e di messa a norma del nostro territorio tutto ritornava in breve tempo come prima.

Dopo vari interventi fatti per ripristinare decoro e pulizia in varie parti della ex circoscrizione di Archi, oggi finalmente vengono istallate le telecamere nella stazione di Archi una di quelle zone franche che fino a ieri erano ricettacolo di immondizia di ogni genere – dichiara Laganà.

Su impulso dell’amministrazione Falcomatà è già operativo un nuovo sistema di video sorveglianza che consentirà di individuare e sanzionare quanti agiscono nella illegalità rispetto ad un tema ambientale che sta diventando emergenza dichiara Laganà.

Sono piccoli passi verso la normalità sono piccoli passi per evitare che una sparuta minoranza possa deturpare l’immagine del nostro territorio, della nostra circoscrizione,della nostra città.

Francesco Laganà

Segretario PD Archi