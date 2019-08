Il 9, il 10 e l’11 agosto la quinta edizione di “Beer Locri 2019”

Ritorna l’immancabile appuntamento dell’estate locrese, tanto atteso dagli appassionati e non: BeerLocri 2019, la rassegna di birre artigianali organizzata dall’associazione culturale ITER – Percorsi e Idee. Quest’anno l’evento coprirà le date che vanno dal dal 9 all’11 agosto 2019, tutti i giorni a partire dalle ore 18:00, presso il lungomare della città di Locri, lato nord, con ingresso gratuito ed ampio parcheggio.

Come da qualche anno a questa parte, la particolarità dell’evento è datadalla provenienza dei birrifici artigianali presenti da regioni del centro sud, per dare la possibilità ai visitatori di conoscere nuove e importanti realtà presenti “oltre i confini”. Gabriele Polito e Mariangela Verteramo, organizzatori della rassegna, ci tengono ad evidenziare il concetto di visione allargata dell’evento: <<coinvolgere birrifici artigianali provenienti da altre regioni, che a loro volta si propongono per partecipare alla kermesse, è motivo di orgoglio, primo per la nostra terra, secondo per l’importanza che BeerLocri sta suscitando ogni anno, anche a livello nazionale. Aver ricevuto richieste da fuori regione per partecipare – spiegano gli organizzatori – non è un limite al territorio ma una sponsorizzazione e un indotto di persone che per la prima volta arrivano a Locri, nella speranza di potercele riportare >>.

I birrifici presenti saranno: “Sette Colli”, “Namastè”, “Birrificio Sabino”, “EternalcityBrewing”, “Jungle Juice” e “Birrificio Reggino”.

Un’ottima scelta di stand streetfooddi qualità vi attenderà per placare la vostra fame e da accompagnare alle più di 20 birre artigianali a disposizione. I food presenti: La Cavejapiadineria, Pittarè, NiTò pizza romana, CalabrianFood, faranno da apripista alle degustazioni birrarie.

All’interno della manifestazione ci saranno diversi altri minieventi per intrattenere e arricchire l’offerta:

Tutti i giorni dalle ore 21.30 sarà allestita l’area bambini a cura dell’associazione “La magia dei sogni”, che intratterrà i nostri piccoli con diverse attività ludiche.

Tutti i giorni dalle ore 19.00 ci saranno i laboratori di degustazione tenutidai beertaster dell’Associazione Culturale Beerstream, Luca Misasi, Niccolò Crapis, Vincenzo Avolio. È possibile iscriversi inviando una mail a beerlocri@gmail.com– max 30 posti disponibili.

Un ringraziamento particolare, per la realizzazione dell’evento, va: all’Amministrazione Comunale di Locri per il patrocinio morale e il supporto logistico fornitoci; al Gruppo Coopservice Gestioni per la collaborazione tecnica, a Tailorsan per la fornitura dei bagni chimici e infine, ma non per ultimo, al nostro sponsor Associazione Chiron – Ente di formazione professionale.