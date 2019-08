Il 7 settembre la cerimonia del Premio Nazionale Astrea

” Il Premio Nazionale Astrea riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, continua a muovere la sua macchina organizzativa, sino alla data dell’evento che si terrà sabato 7 settembre presso l’Hotel “John Stuart” a Maida in provincia di Catanzaro” .

È quanto fanno sapere gli ideatori ed organizzatori Piera Dastoli e Massimo Mercuri, esprimendo soddisfazione per gli altri patrocini : Regione Calabria; Consiglio Regionale della Calabria ; Provincia di Catanzaro; Camera di Commercio di Catanzaro ; Comune di Maida.

La kermesse ha ricevuto risposte positive anche da numerose aziende private che hanno creduto nell’evento, sponsorizzandolo. “Intendiamo testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l’ingiustizia” – quanto affermato dalla presidente del Premio Astrea Piera Dastoli – “in modo particolare a quanti hanno profuso il loro impegno in difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità”.

Ospiti di livello nazionale arriveranno in Calabria per ritirare il riconoscimento Astrea.

I nomi di premiati e premiatori ed i dettagli della serata, saranno resi noti attraverso una conferenza stampa che si terrà venerdì 30 agosto ore 11:00, presso il seminario Vescovile sede Università Pegaso Lamezia Terme (CZ).