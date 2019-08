Corso di doppiaggio con Pasquale Anselmo a Cosenza

Da settembre 2019 presso gli studi di Voice Over Academy a Cosenza apriranno le iscrizioni del “Corso di Recitazione Propedeutico al Doppiaggio” tenuto dall’attore e doppiatore Pasquale Anselmo. Il corso si prefigge di trasmettere le basi fondamentali del doppiaggio attraverso l’applicazione della recitazione, elemento indispensabile che contraddistingue ogni attore che presta la propria attività al doppiaggio.

Pasquale Anselmo è un famoso attore e doppiatore italiano, nato a Cosenza nel 1958. Ha prestato la voce a diversi attori internazionali, tra i quali Nicolas Cage per quasi tutti i suoi film nella loro versione italiana dalla metà degli anni Novanta. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ha recitato in moltissimi spettacoli teatrali e opere cinematografiche, tra cui il cortometraggio “Exit” del 1986 con la regia di P. Quartullo e S. Reali, candidato all’Oscar nel 1987. Oltre a Cage sono molti i grandi attori doppiati da Anselmo con la sua riconoscibile voce: John Turturro, Philip Seymour Hoffman, Vincent Gallo, Mark Ruffalo e tantissimi altri. Ha partecipato come attore a film d’autore (Moretti, Mazzacurati, D’Alatri) e ha interpretato il personaggio di Luigi delle Bicocche nell’album di Caparezza “Le dimensioni del mio caos”.

Voice Over Academy è l’unico Studio di Doppiaggio in Calabria e da anni si occupa di organizzare eventi, interviste e corsi con i più importanti doppiatori italiani, tra i quali: Marco Mete, Pasquale Anselmo, Nicola Marcucci, Elisa Carucci, Cristina Aubry, Marco Vivio, Andrea Mete, Fabrizio Pucci, Daniele Giuliani, Letizia Ciampa.

Per avere ulteriori informazioni su iscrizioni e costi è possibile contattare la Segreteria attiva dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30.