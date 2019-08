Corigliano Rossano (Cs), programmazione estiva: eventi fino al 26 settembre

Continuerà anche a settembre, su tutto il territorio comunale, la programmazione socio-culturale estiva promossa dall’Amministrazione Comunale. – Le piazze Steri, Santi Anargiri, Duomo, San Bartolomeo e lo spazio antistante Porta dell’Acqua, nel Centro Storico dell’area urbana di Rossano saranno protagonisti dell’evento Piazza in Musica, spostato dal 30 Agosto a Venerdì 6 Settembre alle Ore 21.

È quanto ha condiviso con i commercianti del Centro Storico dell’area urbana di Rossano l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo che stamani (giovedì 29 agosto) in un incontro ad hoc convocato e svoltosi nella sede comunale dell’area urbana di Rossano si è confrontato con la rete commerciale locale per concordare contenuti e modalità di svolgimento dell’evento.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato numerosi esercenti, Caudullo ha colto l’occasione per ribadire che l’obiettivo dell’Esecutivo Stasi resta, in vista dei prossimi mesi e soprattutto del 2020, quello di costruire per tempo una programmazione di qualità e diffusa su tutto il territorio, che ambisca a destagionalizzare la proposta socio-culturale e turistica della Città d’arte, senza concentrarsi, così come avviene da sempre, nei soli due mesi estivi di luglio e di agosto.

Nonostante il poco tempo avuto dalla nuova squadra amministrativa per intervenire efficacemente su un format di programmazione sostanzialmente estivo, ereditato dalle passate gestioni e di fatto ancorato a finanziamenti regionali già riconosciuti sul triennio, il calendario messo in piedi e che continuerà fino alle festività di San Nilo il 26 settembre – ha tenuto a sottolineare l’assessore – ha riscosso apprezzamenti e consenso diffusi.

Caudullo ha colto, infine, l’occasione per ringraziare ancora una volta quanti, a vario titolo, dagli uffici comunali alle associazioni, dalla rete imprenditoriale e commerciale ai volontari, dalle forze dell’ordine alle parrocchie, hanno contribuito con impegno e partecipazione alla riuscita, evento per evento, territorio per territorio, contrada per contrada, della prima programmazione estiva di Corigliano-Rossano