Convegno a Gambarie “Donne nel sociale e nel volontariato”

Nell’ ambito delle attività culturali la Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’ U.N.U.C.I – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato presso il salone dell’ Hotel Miramonti di Gambarie per domenica 11 agosto 2019 con inizio alle ore 9.30 il convegno “Donne nel sociale e nel volontariato”. L’ iniziativa è inserita nel programma delle variegate attività dell’estate 2019 promosse dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte. Dopo i saluti delle Autorità relazioneranno Luisa La Face (Donne Unuci Sezione provinciale di Reggio Calabria) su “Le donne nelle Forze Armate e nell’ Unuci”, Wanda Albanese De Leo (Presidente Fidapa RC/Socia Lions Club RC Host) su “Il ruolo sociale della donna nel terzo millennio”, Roberta Zehender (Presidente A.V.O. Reggio Calabria) su “Il ruolo del volontario A.V.O. in ospedale” e Francesca Pintomalli (Comitato C.R.I. Vallata del Gallico(Socia Aido RC) su “Il volontariato femminile: risorsa inesauribile per l’ umanità”. A conclusione della giornata quattro interventi programmati di Marcello Novello (Socio Unuci Sezione provinciale di Reggio Calabria), Vincenzo Vitale (Presidente della Fondazione Mediterranea di Reggio Calabria, Gabriele Quattrone (Socio Unuci RC/Presidente Lions Club RC Magna Grecia) e Francesco Palumbo (Past President Lions Club Reggo Calabria Host). I lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone Presidente della Sezione Unuci reggina.