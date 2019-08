Club Libertà Forza Silvio Monasterace: “Il sindacon continua a non rispondere”

Riceviamo epubblichiamo la nota del Club Libertà Forza Silvio Monasterace – Continua a non dare risposte il Sindaco De Leo in merito ad alcune problematiche sollevate da tempo. La vicenda che vede protagonista il Presidente del civico consesso Marino, il quale dopo la denuncia del Presidente dell’Asd Mixta Pugliese di aver percepito delle somme dalle società sportive e mai rendicontate, ancora nessuna risposta è stata data né dal Sindaco né dal protagonista di questa triste vicenda. Come la realizzazione del tratto sud del lungomare, le varie denunce, le interrogazioni parlamentari, dei rifiuti di scarti insabbiati sotto il manto stradale, nessuna risposta è stata mai data dal Sindaco in merito. Il nuovo water front, inaugurato in pompa magna, alla presenza di personalità, quale risposte ha mai dato il Sindaco per quanto risulta in atti presso la Procura di Locri, quali benefici avrà la popolazione di fronte a questo scempio. Come fa un’Amministrazione ad essere così reticente di fronte a problematiche del genere, serie, qui parliamo di inquinamento ambientale, non paragonabile alla terra dei fuochi, ma in piccolo una pericolosità dimostrabile sempre. Ancora di sospetti rifiuti depositati presso l’ex mattatoio comunale, sicuramente provenienti da cantieri comunali, dal lungomare forse? come si fa ad essere taciturni di fronte a queste oscenità. Il Sindaco ancora non si degna di dare una risposta ai cittadini, fa finta di non sentire, forse la lingua non c’è l’ha più? Sindaco De Leo, quando viene gridata la verità, confermata da atti, non ha cosa rispondere, faccia un analisi e ne tragga le conclusioni . Chiunque ha a cuore Monasterace, eleva sempre un grido. Come la raccolta differenziata, previsto in appalto la fornitura dei sacchetti di plastica che la Ditta non ha mai fornito, perché il Comune non ha mai provveduto a far rispettare il capitolato di appalto, ce lo può spiegare Sindaco, ha argomentazioni in merito, perché ha tralasciato le lamentele espresse sin dal primo giorno che la Locride Ambiente ha avuto l’appalto? Vuole tutelare i suoi cittadini? Perché non ha inteso aderire alla rottamazione dei tributi comunali? Perché, forse per equità? Equità di chi, di che cosa, lei non ha a cuore il suo popolo. Perché non ha aderito alla convenzione per la fornitura di acqua potabile con il Consorzio di Bonifica? Perché, ha risposte in merito a questi quesiti, lei non ha risposte, non le può trovare, perché lei non vuole bene al suo popolo, i suoi interessi sono ben altri. Risponda, venga in pubblica piazza, salga su un palco e risponda a quanto le abbiamo chiesto.

Club Libertà Forza Silvio Monasterace

Associazione Cum Petere