Club liberta’ forza Silvio: “Monasterace attende risposte”

Condividiamo appieno le segnalazioni fatte al giornale da parte del vice sindaco Andrea Calabrese circa il danneggiamento degli irrigatori dei giardini pubblici.

Gli atti vandalici da qualunque parte provengano vanno condannati fermamente, ciò, che ci lascia perplessi è che il vice sindaco Calabrese guardi la pagliuzza e si dimentichi di guardare la trave.

Anzi, con l’occasione vorremmo porgere allo stesso e al sindaco alcune domande mirate al chiarimento e alla ricerca della verità.

Gradiremmo sapere nello specifico che fine hanno fatto i materiali di risulta oggetto della demolizione dei fabbricati per la cosiddetta riqualificazione del lungomare lato sud.

Per come ci risulta da foto, segnalazioni alla Procura della Repubblica di Locri, segnalazioni di Lega Ambiente e interrogazioni parlamentari, tutti i materiali dei fabbricati demoliti sono stati usati come sottofondo stradale senza alcuna caratterizzazione e in dispregio a tutte le norme ambientali.

Il vice Sindaco Calabrese, persona retta e corretta, intende approfondire quanto sopra riportato, considerato che egli stesso e la sua famiglia assieme ai cittadini di Monasterace usufruiscono dell’opera per le passeggiate estive?

Non vogliamo certamente fare il confronto con i rifiuti seppelliti nella terra dei fuochi, ma nel suo piccolo anche Monasterace ha la sua zona di inquinamento abilmente occultata sotto il manto stradale.

E’ forse questo il progresso di Monasterace?

I nuovi amministratori hanno mai voluto prendere atto se presso il Mattatoio Comunale vi siano dei materiali sospetti provenienti da cantieri?

Considerato che i cittadini hanno riposto la massima fiducia nelle loro persone facciano i dovuti rilievi e nel caso chiedano agli uffici preposti di prendere i dovuti provvedimenti.

Monasterace isola felice?

I cittadini chiedono soprattutto legalità e verità su quello che succede nella casa comunale, guarda anche il caso del Presidente del Consiglio Comunale, che non si degna di chiarire la vicenda, o meglio il SINDACO chiamato a chiarire fa opera taciturna. I CITTADINI VOGLIONO SAPERE, HANNO IL DIRITTO DI SAPERE. Attendiamo le vostre risposte SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

I cittadini chiedono che la tutela della salute e il benessere della comunità vengano messi al primo posto nell’azione amministrativa

Il vice sindaco Calabrese persona di specchiata moralità , legga gli atti, le segnalazioni, le denunce, pretenda la verità da parte del Sindaco, e dia una risposta a quanto evidenziato.

Associazione CUM PETERE – DELEGAZIONE DI MONASTERACE

CLUB LIBERTA’ FORZA SILVIO – MONASTERACE