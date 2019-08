Catanzaro – Presentazione del libro “Per sempre Partigiano”

Nell’ambito della programmazione estiva degli eventi ANPI, giovedì 22 agosto sarà presentato alla presenza dell’autore Pino Tripodi il libro “Per sempre Partigiano”, un lavoro di particolare importanza storica per la ricostruzione di una vicenda dimenticata che ha avuto, subito dopo la fine del ventennio fascista, una grande risonanza a livello nazionale e internazionale. Parliamo di una rivolta inquadrata nella storia della Resistenza Italiana che per alcuni giorni tenne impegnato il Governo dell’epoca in trattative con un gruppo di partigiani indignati per la famosa amnistia di Togliatti. Nota come l’insurrezione di Santa Libera, l’autore Pino Tripodi, col suo romanzo storico ci riporta nella temperie di quei giorni di Agosto 1946. “L’insurrezione partigiana di Santa Libera, tra Langhe e Monferrato, è l’ultimo tentativo di fare lo sgambetto alla storia prima che l’Italia si infili definitivamente nel suo tunnel democristiano. Una vicenda a torto ritenuta minore viene diseppellita con un linguaggio che immerge il lettore nella vera vita, non in quella che evapora nei fumi della retorica dell’antifascismo canonico. La narrazione mette a nudo passioni, idee, sentimenti, esistenze che somigliano a quelle di tante pagine sbranate in altri spazi e in altri tempi della storia. Ci porta su quelle tracce di passato ancora capaci di parlare al presente.” L’appuntamento è per le ore 18.30 alla libreria Ubik. Oltre all’autore interverranno Nunzio Belcaro, libraio; Ivan Russo, giovane storico, Mario Vallone, Presidente provinciale ANPI.