Assistenza specialistica – Cinquefrondi prosegue sul cammino dei diritti

L’Amministrazione Comunale intende continuare con scelte coraggiose a fare di Cinquefrondi il Comune dei Diritti.



Anche quest’anno confermando sensibilità ed impegno nei confronti dei bambini disabili che frequentano tutte le nostre scuole, alle quali stiamo garantendo un’attenzione particolare confortati dai dati in crescita, è stato già deliberato il servizio di assistenza specialistica. Un impegno in continuità con l’organizzazione di un servizio, che garantiamo oramai da tre anni in via diretta, e che con con una scelta unanime quanto chiara e netta si è deciso di migliorare ancora di più sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L’amministrazione Rinascita da quando si è insediata ha prima istituito il servizio e poi, di anno in anno, costantemente lo ha migliorato. I diritti di tutti, e in modo particolare dei bambini, sono la priorità assoluta del programma e dell’agire di questa amministrazione. Nonostante le gravi difficoltà economiche, infatti, abbiamo deliberato di aumentare le somme previste per questo importante intervento prevedendolo già con la delibera di Giunta Comunale n.92 dello scorso 26 luglio a dimostrazione di una capacità anche programmatica ed una sensibilità che intendiamo possano divenire la nostra carta d’identità del nostro essere politico.