Antonio Sorgentone a Montegiordano

Montegiordano marina si prepara al grande spettacolo di Antonio Sorgentone che si terrà domenica 25 agosto alle ore 22.00 in Piazza “Falcone e Borsellino”. L’evento patrocinato dall’amministrazione comunale, rientra nel cartellone degli eventi estivi. Il vincitore di “Italia’s Got Talent 2019” considerato tra i migliori pianisti virtuosi del panorama musicale italiano, ha conquistato con il 18,26% delle preferenze la quarta edizione dello show, incantando fin da subito Mara Maionchi. Personaggio unico nel suo genere dotato di grande carisma che sprigiona nel corso dei suoi spettacoli sul palco. La sua bravura tecnica, con la quale riesce a conquistare un ampio genere di pubblico, gli ha permesso di collezionare più di seicento concerti in Italia e in diverse zone d’Europa: Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Di origini abruzzesi, Sorgentone ha iniziato a suonare il pianoforte dall’età di dieci anni, ispirandosi sin da subito ai maestri del jazz, del boogie woogie e dello swing, degli intramontabili artisiti italiani Renato Carosone o Fred Buscaglione, ma anche dal rock and roll senza respiro di Jerry Lee Lewis. Diverse anche le colonne sonore originali composte per film di vario genere, e un suo brano è stato utilizzato come jingle per uno spot della nota casa automobilistica della Volkswagen, andato in onda in Polonia nel 2013. Nel 2011 apre il concerto dei Sonics, storica garage band americana, e nel 2012 apre insieme agli Adel’s il concerto di Bryan Setzer. Esibizioni anche nel 2012 in Finlandia all’Helsinki Rockabilly Week e nel 2013 in Belgio a Bruges al Benenwer Festival. Un plauso alla giovane amministrazione comunale montegiordanese, insediata da pochi mesi, che ha saputo vivacizzare con eventi interessanti l’estate turistica della graziosa località dell’alto Jonio calabrese nei due mesi estivi di luglio e agosto.