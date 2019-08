A Campo Calabro il terzo corso base di camminata sportiva

Si terrà domani, domenica 4 agosto, presso il “Parco Verde” di Campo Calabro il terzo CORSO BASE di CAMMINATA SPORTIVA,una disciplina sportiva che ha come obiettivo quello di permettere a chi la pratica di “ri-acquisire” e di migliorare il gesto motorio più naturale dell’uomo: IL CAMMINARE…con una maggiore sua intensità ed attraverso una specifica tecnica scientificamente definita!

Essa prende le mosse da altra disciplina presente negli anni 80 in USA con il nome di PowerWalking, una “camminatapotenziata”, diffusasi in Europa nelle altre accezioni di SpeedWalking, FitWalking, Fast Walking che però si differenziano dalla camminata sportiva per la falcata che risulta in essa meno ampia pur mantenendo la stessa intensità del passo.

La CAMMINATA SPORTIVA, oltre all’aspetto sportivo è, e può diventare per chi la impara e pratica una filosofia di vita utile a ritrovare e mantenere il benessere psicofisico!

In Italia si è diffusa da non molti anni, grazie alla creazione della SCUOLA ITALIANA DI CAMMINATA SPORTIVA (SICS), a seguito di una idea nata nel 2013 e concretizzatasi nel 2016.

Da allora, il team della SICS: Mario De Benedictis, Fabio Moretti, Alessandro Pezzatini, Agnese Zanotti, ha contribuito alla sua diffusione formando molti istruttori in tutta Italia.

Lo scorso Giugno nelle giornate dell’8 e 9 si è tenuto anche in Calabria, a Melito di Porto Salvo il corsodi formazione per istruttori che ha formato 10 istruttrici di Camminata Sportiva ad opera del formatore coach Fabio Moretti.

Questaopportunità è stata realizzabile grazie alla volontà, lungimiranza e tenacia dell’unico istruttore presente in Calabria sino ad allora: l’osteopata Guido Melidona, nonché oggi presidente della ASD “Kamìna” che ha come obiettivo la diffusione e la pratica della Camminata Sportiva e del NordicWalking.

Partecipare ad corso base di camminata sportiva è una ottima occasione per:imparare a camminare bene ed in modo corretto ed al proprio ritmo; accedere ad una disciplina aperta a tutti, economica e praticabile all’aria aperta ed a contatto con la natura; prendersi cura di se stessi e della propria forma fisica con semplicità e leggerezza; socializzare e confrontarsi con altre persone; mettersi in gioco; per riacquisirein generale il proprio benessere psicofisico.

I benefici che si otterranno dalla pratica della disciplina saranno molteplici: si lavorerà su tutto il sistema muscolo scheletrico rafforzandolo e potenziandolo concentrandosi, non soltanto su gambe e glutei ma anche sul bacino e sulle braccia, avendo cura anche dell’aspetto della coordinazione e dell’equilibrio; si rafforzerà il sistema immunitario; si potrà perdere peso agendo sul metabolismo dei grassi; si potrà rafforzare il sistema cardiocircolatorio, si potrà ridurre il diabete di tipo 2 fino al 60%; si potrà ridurre lo stress e l’ansia.

Vi aspettiamo quindi per divertirci assieme ritrovando il benessere!

Gli istruttori Guido Melidona e Stefania Roberto

Per informazioni visita la nostra pagina fb ed istragram scrivici suisocial o all’inidirizzoKamina.fit@gmail.comoppure telefona al 342 58 25421 (Kamìna)o 3391280184 (Stefania)