Vibo Valentia, la Uiltemp incontra i tirocinanti degli enti pubblici

“Quello di ieri è stato un incontro che fa parte di una serie di assemblee che noi stiamo svolgendo su tutto il territorio regionale come UIL TEMP con i tirocinanti inseriti nei vari bandi. Attualmente sono cinque i bandi: Beni Culturali, Giustizia, Scuola, Enti Pubblici e le imprese private.

Oggi in particolare abbiamo incontrato i tirocinanti degli enti pubblici della provincia di Vibo Valentia perché era nata l’esigenza di fare chiarezza rispetto alle informazioni che in questo momento stanno circolando per essere da supporto ai lavoratori, e avanziamo delle proposte che costruiamo affinché certe vicende possano trovare una soluzione”. Così si è espresso Luca Muzzupappa, segretario Uiltemp Vibo Valentia e Catanzaro, nel corso dei diversi incontri. La UIL TEMP – ha continuato Muzzupappa – da sempre sostiene i precari calabresi, si tratta di persone che stanno seguendo un progetto della durata di un anno che fa seguito ad altri progetti, per cui da circa sette anni i tirocinanti operano all’interno degli enti pubblici, quale figure essenziali che coprono dei vuoti nell’organico. La parte della proposta che noi in questo momento stiamo avanzando è quella di costruire un percorso che sia di valorizzazione di queste risorse, pensiamo che in un momento come questo, in cui, nella pubblica amministrazione si parla di scoperture di personale, circa 600.000 posti vacanti, per via dei pensionamenti e di quota cento, possiamo attingere a queste risorse assieme agli LSU che sono i precari storici”.

“Quello che i vertici di UIL TEMP sottolineano e chiedono nel corso di tutte le loro assemblee è quello di valorizzare tali risorse che nel corso degli anni hanno maturato notevoli conseguenze sia a livello amministrativo che di manutenzione. La battaglia a sostegno dei tirocinanti e dei precari calabresi per UIL TEMP sarà costante fino a quando non ci saranno risposte certe e definitive dal Governo Centrale”.