Va avanti il programma dell’Estate girifalcese allestito dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, e dalla Pro Loco, guidata dal presidente Orazio Cipullo. Il programma, patrocinato dal Gal Serre Calabresi, è arricchito dalla presenza di moltissime associazioni del posto, oltre che dell’Istituto Comprensivo Girifalco – Cortale: Girifalco Tv, Complesso Bandistico Città di Girifalco, Prociv, Girifalco in Bici, La Bussola, Minerva, Le Pacchiane, Us Girifalco, Bar San Rocco, Il Grillo Parlante, Avis, Volley Girifalco, Bar San Rocco, Associazione Musicale Mozart, Theatron, Asd Centro sportivo giovanile, La Belle Epoque.

Il programma prosegue oggi 5 luglio con l’associazione Minerva che propone alle 16 intrattenimento per bambini e alle 21.30 lo spettacolo “Tonino Pironaci Cabaret”. La location è la villetta Peppino Impastato. Il 12 luglio si “Torna in villa” con Minerva: alle 16 l’intrattenimento per bambini e alle 21.30 il beer festival con musica live: villetta Peppino Impastato. Il 19 luglio, sempre, Minerva propone alla villetta Impastato alle 16 intrattenimento bambini e alle 21.30 musica live e a seguire Djset.

Il 21 luglio alle ore 17 su corso Migliaccio torna la tradizionale maratona di Monte Covello a cura dell’Asd Centro sportivo giovanile. Il 23 luglio, alle ore 17 in piazza Unità d’Italia, ci sarà il raduno bandistico a cura del Complesso Bandistico Città di Girifalco. Il 26 luglio, in piazza Unità d’Italia a partire dalle 21.30, sotto l’egida dalla Pro Loco si terrà la prima edizione dell’Holi Fest con degli ospiti eccezionali: DJEPICSAMU e Amedeo Preziosi. Il 28 luglio tornano i giochi dei rioni a cura dell’associazione La Bussola, in collaborazione con Minerva: ore 17 campetti San Marco. L’1 agosto Girifalco in Bici propone Girifalco bike night a cura dell’Asd Girifalco in bici: ore 21 centro storico. Il 2 agosto alle ore 22 la chiesetta dell’Annunciata diventa un teatro all’aperto con “Mamma chi dolura de Panza” a cura della compagnia teatrale Theatron – F. Squillacioti. Su corso Roma l’associazione Il Grillo Parlante propone 3 appuntamenti: il 3, l’8 e il 21 agosto serata live. Il 4 alle ore 21.30: premio TelePepè. Mentre nell’arco della giornata si va in montagna con la festa della Madonnina di Monte Covello: dalle ore 10 a cura della Pro Loco. Il 5 agosto l’amministrazione comunale propone uno speciale Letture d’estate: Musica e Parole. L’avvocato e musicista Peppe Fonte presenterà il suo ultimo lavoro ed intervisterà l’ospite della serata: Rita Dalla Chiesa che, nell’occasione presenterà il suo libro “Mi salvo da sola”; Cortile del Palazzo Comunale ore 21.30. Il 6 agosto l’associazione La Bussola propone la Notte Bianca dello Sport alle ore 21 ai campetti di San Marco. Il 7 agosto, alle ore 18 in piazza Unità d’Italia, la Pro Loco ripropone la festa dell’Emigrante: ospite Scazzacatarante Live. Il 9 agosto il bar San Rocco propone Ballando Sotto le Stelle: ore 21.30 piazza San Rocco. Il 10 e l’11 agosto l’amministrazione comunale propone la quinta edizione di Ri_Vedi il centro storico: tanti gli ospiti. Uno su tutti: Cosimo Papandrea in concerto l’11 agosto alle ore 22. La location è corso Roma e dintorni. Il 12 agosto, allo stadio Riccio alle ore 20.45, l’Us Girifalco organizza la partita del cuore. Il 17 agosto tornano su corso Roma (ore 21) le Pacchiane a cura dell’associazione Le Pacchiane. Il 18 agosto la Pro Loco propone la Corrida: ore 21.30 chiesetta Annunciata. Il 19 agosto torna il tradizionale appuntamento con “Io Canto” a cura dell’associazione Mozart: chiesetta Annunciata ore 22.