Unistrada: Cerimonia finale dei Corsi di lingua e cultura italiana Luglio 2019

Il giorno 26 Luglio 2019, alle ore 10.00, presso l’aula Magna “I. Falcomatà” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si è tenuta la cerimonia conclusiva dei Corsi di lingua e cultura italiana frequentati, questo mese, da più di 150 studenti provenienti da Russia, Ungheria, Kazakistan, Macedonia, Argentina, Serbia, Bielorussia, Svezia, Canada, Brasile, Georgia, Australia, Marocco, Nigeria, Colombia, Repubblica Dominicana, Kenya, Moldavia, Bulgaria, Mali. Il pro-Rettore dell’Università, prof. Antonino Zumbo, nel suo saluto, ha ringraziato gli studenti e i loro promotori che, ancora una volta, hanno scelto l’Ateneo reggino e ha espresso l’auspicio che, anche in futuro, vogliano trascorrere nella nostra città un periodo di studio che li avvicini ancora di più alla lingua e alla cultura italiana, tanto apprezzate nel mondo. La permanenza di studenti stranieri nella nostra città è anche l’occasione – come ha tenuto a precisare il pro Rettore- di venire a conoscenza dell’offerta formativa, in termini di Corsi di Laurea, di Dottorati, di Master e di iniziative di Alta Professionalizzazioni, presente sul territorio calabrese e la contigua sponda peloritana, e quindi è un’opportunità di sviluppo dell’intero sistema universitario, ma anche dell’Area dello Stretto e della nostra Regione.

Facendo un breve excursus sulla storia dell’Università per Stranieri, Zumbo ha sottolineato l’importanza dell’Ateneo regginoquale luogo di incontro e di scambio di diverse culture, diventato negli anni punto di riferimento culturale per tutto il bacino del Mediterraneo.Nel corso della cerimonia,sono stati consegnati gli attestati di merito di fine corso e i premi studio agli studenti che si sono distinti nell’ambito di ciascun livello di apprendimento. Altri premi sono stati consegnati agli studenti vincitori del concorso di fotografia nato con l’intento di valorizzare, anche attraverso apposite visite guidate, i più importanti siti di interesse culturale e paesaggistico della Calabria. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei Diplomi di I° livello di conoscenza della Lingua italiana agli studenti che hanno concluso il loro precorso di apprendimento della nostra lingua.