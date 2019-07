Una serata swing per il secondo compleanno del Jazz Club Room 21 di Soverato

Condividi

Venerdì 12 Luglio 2019 il Jazz Club Room 21 Speakeasy di Soverato festeggerà il suo secondo compleanno in compagnia di: RINO NAPOLI & THE SWING ORCHESTRA. Rino Napoli è un cantante e interprete Jazz calabrese della provincia di Reggio Calabria (Palmi), la sua voce è grandemente influenzata da Frank Sinatra, Francis Poulenc, Tony Bennett. Per la sua eccezionale carriera dedicata al jazz vocale come performer, Rino è un’icona di dedizione al canto e alla musica, in grado di trasferire con passione la sua lunga esperienza a giovani musicisti e cantanti coinvolgendo il pubblico in una gioiosa esperienza di cantare insieme durante i suoi concerti. Ad accompagnarlo i suoi bravissimi musicisti calabresi: Francesco Miniaci al pianoforte, Francesco Leone al basso, Salvatore Agostino al sax e Antonio Gelardi alla batteria. Il quintetto si esibirà su un coinvolgente repertorio che include grandi successi del panorama Jazz, Swing e Blues.

Sono trascorsi due anni da quando il Room 21 Speakeasy ha aperto i battenti. Due intensi anni di musica live, degustazioni, proposte food e cocktail originali frutto di una continua ricerca e selezione di prodotti, distillati, vini e birre di assoluta qualità. La forza del cocktail bar situato nel cuore di Soverato continua ad essere la professionalità, uno staff affiatato, accogliente e preparato. <<Continuiamo a svolgere il nostro lavoro con passione, accogliendo i clienti col sorriso e coccolandoli per far vivere un’esperienza unica nel nostro Speakeasy dall’atmosfera vintage, dall’arredamento curato in ogni minimo particolare e dalla musica retrò per regalare un tuffo nel passato all’epoca del Proibizionismo americano. Il successo di un locale lo fanno le persone, sempre e comunque>> afferma Pietro Mungo, gestore del Room 21 Speakeasy, <<Ringrazio tutto il mio staff ed invito tutti i nostri amici ed assidui frequentatori del nostro Cocktail bar a prendere parte al nostro secondo compleanno per quella che sarà una serata coinvolgente e divertente>>.

L’Orchestra nasce in Calabria da un’idea di Sir Rino Napoli e l’appoggio morale e artistico del collega e amico musicista Rosario Di Leo, pianista e compositore di estrazione ibrida dell’ennese. Il motore forza che spinge i due nell’impresa temeraria di formare un’orchestra di impianto swing e jazz è la volontà di dar vita a un progetto tributo alle grandi storiche orchestre americane (F. Sinatra, Duke Ellington, Glenn Miller, ma anche il più recente Michael Bublè e Mario Biondi), con l’intento quindi di valorizzare e (ri)scoprire la bellezza e l’energia di questa musica. Nel 2009 l’orchestra subisce una radicale rivoluzione e vede l’avvicendamento di molti suoi membri sempre alla ricerca di nuove sonorità mantenendo lo stile più tradizionale che il Jazz e lo Swing impongono.

Rino Napoli ha iniziato a cantare all’età di 8 anni partecipando ad alcune manifestazioni di rilevanza locale quali il “Carnevale del bambino” ed il “Coriandolo d’oro”. Nel 1988 inizia gli studi di musica con insegnanti privati (sassofono) dai quali attinge varie forme di espressione musicale. Durante gli studi continua ad esibirsi presso complessi turistici, hotel, ristoranti, pub e piazze riscuotendo notevole successo. Il repertorio include successi di musica soft internazionale, Blues, Jazz, Swing, etc. Prende parte a vari stage e collaborazioni con il Maestro Luca Pitteri, insegnate della famosa scuola televisiva “AMICI” ed il grande Pianista Cantante Larry Franco. Nel 1998 inizia a lavorare presso “RADIO KING INTERNATIONAL”, dove conduce un programma chiamato “Space Music”, che racchiude musica internazionale e informazioni scientifiche. Nel 2000 partecipa al festival di Primavera di Cittanova (RC) dove duetta con Eric Daniels (Sassofonista di Zucchero). Nel 2001 partecipa ad un viaggio/lavoro in USA dove si esibisce in alcuni locali italiani. Nel 2008 a Brasilia suona per l’ambasciata italiana, durante i festeggiamenti del carnevale, partecipa a varie jam session con noti musicisti locali fra cui “Ropa Nova”. Nel 2009 fonda la “Rino Napoli e Swing Orchestra” che annovera più di 100 apparizioni annue. Nel 2010 rilevato il notevole successo dato dall’orchestra con oltre 120 apparizioni, è invitato a partecipare al Roccella Jazz Festival unitamente a grandi nomi della musica internazionale. Nel 2011/12/13/14 oltre alle normali attività artistiche appare in alcuni programmi televisivi, quali, “Progetto Sposi” su rete regionale, “Quattro Matrimoni” (Sky Real Time) e “Matrimoni all’italiana” (SKY La Sposa TV).

Appuntamento alle 22:30 al Room 21 Speakeasy, l’ingresso allo spettacolo è gratuito, vivamente consigliata la prenotazione.