Una delegazione di industriali greci in visita alle Terme Sibarite

Condividi

“Relazioni internazionali e marketing territoriale, continua l’impegno di erme Sibarite. Dopo la prestigiosa delegazione di scienziati e medici universitari della Federazione Russa, nell’ambito del Simposio scientifico e culturale di confronto sull’efficacia delle cure termali, il complesso incastonato nel centro storico di Cassano Jonio si appresta ad ospitare una nuova delegazione di industriali, giornalisti e rappresentanti istituzionali della Grecia”. È quanto fa sapere l’Amministratore Unico Domenico Lione, precisando che “questo ulteriore occasione di promozione oltre i confini nazionali per il complesso termale e per l’intero territorio si inserisce nell’ambito dell’iniziativa GRECIA E ITALIA. TRA CULTURA, TURISMO E COMMERCIO promossa dalla Confcommercio di COSENZA ed in programma perD domenica 7 luglio”. La delegazione ellenica che visiterà la struttura di proprietà regionale – si legge nel comunicato stampa – è composta da Pyros PEGGAS, assessore allo sviluppo turistico e relazioni internazionali; Margarita SALPIGGIDOU, direttrice dell’assessorato al turismo; LilianTAMARAS, responsabile THESSALONIKI FOOD FESTIVAL; Eleni PSICOULI, giornalista gastronomico; KostasAGRIGIOURIS, fotografo; Christos SARANTOPOULOS, presidente Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco (CCIE) e console onorario d’ITALIA; Maria KOMPATSIARI artista; Marco DELLA PUPPA, segretario generale CCIE SALONICCO; Penelope SERTARI, membro del consiglio direttivo CCIE SALONICCO; Ioanna PAPAIOANNU, responsabile progettazione europea CCIE SALONICCO.