Tutto pronto per il Sunset Festival che si svolgerà all’interno del lido locrese per sei domeniche, dal 21 luglio al 25 agosto 2019. L’evento di presentazione del festival che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti nel panorama dell’estate calabrese, sarà illustrato durante la conferenza stampa di domani mattina alle ore 10,30 presso “Malavenda Cafè” in via Zecca a Reggio Calabria.