Tirocinanti spagnole al Piria di Rosarno

Una entusiasmante e singolare esperienza al Piria di Rosarno, dove tra marzo e giugno 2019, tre tirocinanti spagnole, specializzate in Amministrazione, Finanza e Marketing, hanno potuto svolgere attività pratico-formative, nell’ambito del programma FCT Erasmus plus Placement, utili per il loro curriculum e successivo inserimento nel mondo del lavoro, non soltanto in Spagna ma in tutta l’Europa.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “ R. Piria” di Rosarno, che si caratterizza per l’ avvincente dinamismo europeo, egregiamente guidato dal Dirigente Scolastico Mariarosaria Russo, ha siglato l’agreement con gli Istituti spagnoli IES Afonso Varela Vasquez, di Cambre, La Coruna, Galizia e IES Mayorazgo, di Malaga, Andalusia. Intermediaria per l’attivazione del progetto è stata l’organizzazione spagnola Connecting Europe, di cui in Italia è responsabile la Dott.ssa Amalia Giordano, impegnata nella in attività di scambi interculturali nell’ambito della formazione professionale europea. Le tirocinanti Aida Gutierrez, Anna Carollina Pereia de Cunha e Alicia Vasquez Zas, coordinate dalla Prof.ssa Eleonora Contartese hanno svolto non soltanto momenti specifici connessi all’attività amministrativa svolta con dedizione nell’ufficio personale e nell’ufficio alunni, ma hanno anche seguito il gruppo di studentesse e studenti impegnati nel corso di spagnolo pomeridiano.

“ Il programma Erasmus plus, anche con “Placement”, continua a dare conferma quotidiana che il Piria è sempre al passo con l’Europa” afferma il Dirigente Scolastico Mariarosaria Russo “perché intende continuare il processo di internazionalizzazione iniziato già con precedenti iniziative”.

Una politica educativa, attiva ed efficace quindi, per favorire la dimensione europea che consente al Piria, nel contatto continuo con l’Europa di raggiungere gli obiettivi comuni della strategia Europa 2030, nel contesto di una più ampia crescita economica e sociale. Al termine delle attività le studentesse hanno ricevuto l’Europass Mobility che potranno spendere in futuro. Anna, Alicya e Aida prima del rientro in Spagna hanno dichiarato: “grazie al tirocinio svolto, e allo staff altamente professionale, abbiamo non solo sviluppato nuove competenze nel settore amministrativo, ma abbiamo anche apprezzato la cortesia e la serietà di tutto il personale del Piria che ci ha accolto sin dal primo giorno con gentilezza e cordialità”.