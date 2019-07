Serie C, Gabriele Martino: ‘Catanzaro e Catania se la giocheranno alla pari col Bari’

Condividi

Gabriele Martino, storico direttore sportivo della Reggina, si è concesso ai microfoni di Catanzaro Sport 24.In giallorosso ha vissuto un’esperienza importante tra i cadetti e non ha dimenticato.”Catanzrao – ha detto – è una piazza fantastica. I catanzaresi, per passione ed attaccamento, ti rimangono nel cuore”.Martino ha sottolineato le difficoltà del vincere il campionato di Serie C e dal rischio di farsi cogliere dall’emotività qualora i risultati non arrivino subito, come accaduto a piazze come Lecce.Sul prossimo campionato di Serie C: “Il Bari è la squadra privilegiata: ha blasone, proprietà forte e pubblico passionale. Catanzaro e Catania concorrono alla pari, subito dopo c’è la Reggina”.