Scalea – Presentazione del libro di Alessandro De Virgilio

“Le quattro giornate di Catanzaro – 25-28 gennaio 1950: la città in rivolta per il capoluogo” è il titolo del libro, edito dalla Rubbettino, del giornalista Alessandro De Virgilio, che sarà presentato a Scalea (CS) sabato 27 luglio 2019 alle ore 21:00, all’interno del cortile del Palazzo dei Principi Spinelli sito in Piazza Spinelli.

L’incontro sarà una preziosa occasione per discutere ed analizzare l’iter che ha condotto all’istituzione dell’Ente regionale e la conseguente scelta del capoluogo. Il testo offre la descrizione meticolosa dei fermenti che hanno interessato la città di Catanzaro dal 25 al 28 gennaio 1950.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Scalea con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sarà introdotto dai saluti del sindaco, Gennaro Licursi, dell’assessore alla Cultura, Antonella Vittorino, del presidente UNPLI Cosenza, Antonello Grosso La Valle e del presidente della Pro Loco, Giovanni Le Rose.

Nel corso della presentazione, insieme all’autore del libro, interverranno anche il giornalista Martino Ciano ed il direttore Uniter di Praia a Mare, Enrico Esposito. La moderazione, invece, sarà curata dall’avv. Tiziana Forestieri.

Un’occasione, dunque, per riflettere su un momento storico cruciale per la Calabria e per meglio comprendere le dinamiche sottese a quella che, poi, è stata la definitiva scelta del capoluogo regionale.