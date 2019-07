Condividi

“Questa mattina si è realizzata la stabilizzazione di due lavoratori ex LSU. È una bella giornata per tutta la nostra comunità. Continuiamo a lavorare ogni giorno per stabilizzare anche gli altri lavoratori che con passione e impegno garantiscono servizi fondamentali per il nostro comune”.

Così il Sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti.