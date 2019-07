Sabato a Montauro (Cz) l’iniziativa nazionale denominata “Tipici da spiaggia”

Condividi

Sabato il 27 luglio presso il Da Da Da di Montauro (CATANZARO) si svolgerà una iniziativa nazionale denominata ” Tipici da spiaggia ” volta alla promozione della tradizione enogastronomica italiana, organizzata dal Sib ( sindacato italiano balneari) in collaborazione con la Coldiretti Calabria.

Il Da Da Da Beach Village, ospiterà una tappa della rassegna nazionale e nell’occasione verrà presentato un nuovo vino made in Catanzaro: lo “Zibbì”.

Vino bianco da vitigno storico calabrese, lo zibibbo appunto, Zibbì entra in scena, quasi al tramonto, sullo sfondo della Costa dei Saraceni. Fresco, macerato a freddo e con una fermentazione a lieviti autoctoni, lo Zibbì è affinato da sei mesi d’acciaio e due in bottiglia.

Ideale per avvolgere un aperitivo di pesce, anche crudo, e formaggi freschi. Abbinamenti particolari, eleganti e di nicchia, come un vino che vede la luce nel Capoluogo dopo oltre 100 anni di “silenzio” produttivo.

A fare da contorno, a partire dalle 17:30 in poi, un ricco e corposo apericena con i prodotti locali di Campagna Amica, Coldiretti, rigorosamente a “chilometro zero”.

Ma non è Calabria, e soprattutto non è estate, senza musica. La colonna sonora dell’evento, in linea con il mood esclusivo dell’evento e della location, è affidata al gruppo musicale “All’Uso Antico” . Musica etnica e coinvolgente del gruppo cosentino, alla scoperta di voci e suoni dimenticati, per ricordare che nelle radici c’è una poesia da custodire, a tutti i costi.

La manifestazione nazionale, infatti, è patrocinata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e vedrà nei più importanti lidi italiani il coinvolgimento di chef, ristoratori e imprenditori per raccontare la storia del territorio e dei prodotti tipici.

«La vacanza – spiega una nota del Sib – diventa così occasione di conoscenza dei luoghi che associano alla bellezza dei nostri litorali la degustazione di specialità locali (vini, formaggi, olio, frutta, eccetera) e qualsiasi altro prodotto della nostra terra, presentati dagli stessi agricoltori, che rendono ogni regione unica ed esclusiva».

Apuntamento dalle 17:30 in poi assieme a Coldiretti e Campagna Amica, Confcommercio e Sib (Sindacato Italiano Balneari) , la Calabria emerge in tutta la sua tradizione al Da da da Beach Village. In un connubio tra il territorio e l’innovazione, che non dimentica “l’uso antico” ma si proietta nell’eccellenza.