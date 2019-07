S. Ilario dello Jonio (RC): convegno-mostra “Sant’Ilario e Condojanni”

Condividi

Sabato 6 luglio, alle ore 18.00, nelle sale di Palazzo Speziali-Carbone a Sant’Ilario dello Jonio, si svolgerà il convegno “Sant’Ilario e Condojanni. Ricerche e restauri in corso”. L’evento è promosso e organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Sant’Ilario dello Jonio e Dipartimento Patrimonio Architettura e Urbanistica (PAU) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il patrocinio della Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di RC e provincia di VV, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dell’Istituto Italiano dei Castelli sez. Calabria, dell’Associazione Storia della Città e del Circolo di Studi Storici “Le Calabrie”.

Si presenteranno gli avanzamenti delle ricerche storiche condotte sia sui due borghi che sulla fortificazione di Condojanni, a cura della Prof. Arch. Francesca Martorano, e i programmati restauri del castello di Condojanni e di Palazzo Vitale (oggi sede comunale), a cura dell’Architetto Vincenzo de Nittis

Al convegno segue la mostra curata dalla Prof. Martorano e dall’Architetto Vincenzo de Nittis, in cui sono esposti i risultati delle esercitazioni condotte dal Laboratorio didattico Storia Città Territorio del Dipartimento PAU della Mediterranea, docente Prof. F. Martorano, stud. Benedetta Baffa, Fabio Destefano, Fortunata Emanuela Ieracitano, Ilenia Latella, Christian Murdica, Rosa Alba Turano, Giuliana Randazzo e gli elaborati relativi al progetto di restauro del castello di Condojanni e di Palazzo Vitale a cura del RTP: Arch. Vincenzo de Nittis (Capogruppo), Arch. Antonio Borgia, Arch. Ylenia Naimo.