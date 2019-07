Rosarno, bando per la creazione di un gruppo di Protezione civile comunale

Con la revisione della pianta organica del Comune di Rosarno avvenuta nel messe di Giugno, la protezione Civile è passata in capo alla V U.O.C., Comando di Polizia Locale diretta dal Maggiore Dott. Domenico Martino.

Lunedì 15 luglio, dopo chenegli ultimi giorni, con l’ausilio dell’Avv. Maria Domenica Naso Consigliera Delegata alla Polizia Locale e Protezione Civile si è provveduto alla riorganizzazione della struttura della sede COM 8 del Palazzo Municipale, ed alla ripresa delle attività necessarie, è stato pubblicato sul sito web del Comune di Rosarnoil bando per il reclutamento di volontari che formeranno la squadra di Protezione Civile comunale.

Il Sindaco, Avv. Giuseppe Idà, precisa che il volontariato di Protezione Civile, è un servizio da offrire alla comunità in caso di primo intervento e pronto soccorso in caso di calamità. Dunque, ci vede tutti parte attiva in un progetto che racchiude il bene della nostra cittadina.

La Delegata Avv. Naso, continua affermando che una cittadinanza è attiva quando un soggetto mette a disposizione le proprie conoscenze professionali anche in situazioni estreme come è chiamata ad affrontarle un’ottima struttura di Protezione Civile Comunale.

Il Comandante, Maggiore Dott. Domenico Martino, sottolinea che una struttura efficiente, che coordina il soccorso, con adeguati piani di intervento per la sicurezza di una comunità è il fulcro per l’incolumità di ogni soggetto.

Dunque, è di primaria importanza la formazione di un gruppo di volontari che coadiuvino la Polizia Locale in qualunque necessità.

Il bando e la domanda di reclutamento sono disponibili sul sito www.comune.rosarno.rc.it . Chiunque fosse interessato a far parte del gruppo di Protezione Civile, potrà indirizzare la domanda all’attenzione del Comandante della Polizia Locale entro il 02.09.2019 alle ore 13.00. La domanda può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Palazzo Municipale, tramite Racc. A/R o a mezzo PEC. A tale gruppo potranno aderire i cittadini in possesso del godimento dei diritti civili e politici, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, sia residenti nel Comune di Rosarno, sia domiciliati nel raggio di 50 KM dalla sede COM, sita nel Palazzo Municipale.