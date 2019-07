Riace (RC) – Rullo (Fdi) neo presidente del consiglio comunale

Condividi

Claudia Rullo (Fdi) è il nuovo presidente del Consiglio del Comune di Riace.

Una nomina quella della Rullo che segna un altro bel “colpo” assestato dal consigliere regionale Alessandro Nicolò.

Un ruolo che, sicuramente, sarà contraddistinto dal grande senso di responsabilità del neo presidente che “sono certo consentirà insieme alla maggioranza e al sindaco Antonio Trifoli, il raggiungimento di importanti risultati”.

Queste le parole del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Nicolò che, nel congratularsi con il presidente de Consiglio del Comune di Riace, ha messo in evidenza “la crescita di Fratelli d’Italia come partito coerente e credibile”.

“Continua il nostro lavoro – conclude Nicolò – in perfetta sinergia con Giorgia Meloni, giorno dopo giorno, per una progettualità importante rispetto a logiche di sviluppo economico e di crescita sociale e culturale allo scopo di realizzare così un nuovo protagonismo sociale in cui si affermino i diritti essenziali spesso negati ai cittadini calabresi, in particolare a quelli della provincia reggina. Auguro al presidente Rullo e a tutto il consiglio buon lavoro”.