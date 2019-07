Reggio Calabria – Pulizia straordinaria della spiaggia di Gallico promossa dal Pd

Condividi

“Il 2 agosto prossimo dalle ore 7,30 in poi sulla spiaggia di Gallico (davanti al ristorante-pizzeria La Favorita) vi sarà un’iniziativa – già da tempo programmata – di pulizia straordinaria organizzata dal locale Circolo Pd con la partecipazione di AVR di Castore, di numerose associazioni.

Ne diamo notizia sia per consentire a chiunque volesse di partecipare sia per permettere ai proprietari delle barche, della cui collaborazione siamo certi, di spostarle”.

Lo rende noto il segretario del circolo PD Gallico – Sambatello, Natale Pensabene. “L’intervento in questione vuole completare e consolidare quanto già fatto dal Comune il 23 giugno e il 17 luglio scorsi, duole evidenziare come lo scarso senso civico di alcuni nostri concittadini, come peraltro già successo per le strade, abbia in pochissimi giorni reso quasi inutile il lavoro fatto dall’Amministrazione comunale e coordinato personalmente dall’Assessore al ramo Avv. Armando Neri, il quale assieme al gruppo dirigente del pd locale ha svolto numerosi sopralluoghi nel giro di pochissimi giorni. Il vero senso della nostra iniziativa consiste proprio nel far comprendere alla gente che tutti abbiamo il dovere di non porre in essere comportamenti irrispettosi del bene comune e di quelle attività di manutenzione del territorio poste in essere dal Comune che purtroppo non possono considerarsi scontate a causa della disastrosa condizione in cui versano le casse dell’Ente. Vedere che con estrema difficoltà sono stati trovati i fondi necessari per la pulizia della spiaggia, (certo non completa, i rifiuti ingombranti che necessitano di un’apposita opera di smaltimento, sono rimasti lì dove si trovavamo e – per inciso – dove non sarebbero dovuti essere) e vedere con quanta leggerezza e rapidità la spiaggia sia nuovamente utilizzata da alcuni come pattumiera indigna profondamente la stragrande maggioranza dei gallicesi. A riprova di tale affermazione vogliamo evidenziare come nei giorni scorsi un non meglio precisato (ma non per questo non meritorio) Comitato di quartiere ha svolto un’iniziativa simile a quella che si svolgerà il 2 agosto. Registriamo con estremo piacere il senso di appartenenza alla comunità e il desiderio di “prendersi cura” del bene pubblico che intravediamo in quanto fatto dal Comitato, così come condividiamo l’appello al senso civico, non possiamo invece essere d’accordo con il giudizio espresso su quanto fatto dal Comune anche se comprendiamo che un Comitato di recente (come ci spinge a ritenere la circostanza che nessuno di coloro che abbiamo interpellato abbia la minima idea dei suoi componenti) costituzione possa non conoscere appieno le dinamiche di un bilancio comunale, anche se – lo diciamo sommessamente – le tragiche condizioni del Comune sono ben note e, come è stato accertato anche da inchieste penali, risalgono a prima dell’insediamento della Giunta guidata da Giuseppe Falcomatà che ha avuto il coraggio e la determinazione – che solo un amore infinito verso la propria città può dare – di rifiutare la facile strada della dichiarazione di dissesto che avrebbe seguito, è bene ricordarlo, una gestione commissariale, ma questo è un altro argomento e sicuramente avremo tempo e modo di discuterne.

Questo è il momento di dare l’esempio e di creare anche occasioni di coesione sociale quali sono sicuramente quelle nelle quali insieme, con senso civico, ci si prende cura di ciò che appartiene alla collettività, ci auguriamo che in tanti raccolgano il nostro invito, magari, anche il Comitato di quartiere, magari raccogliendo cartacce avremo anche la possibilità di spiegare perché quanto fatto dal Comune sia stato veramente il massimo che poteva fare”.