Reggio Calabria – Oggi intitolazione di via Matteo Paviglianiti

Condividi

Lunedi 15 luglio alle ore 17:00 la cerimonia di intitolazione di via Matteo Paviglianiti (ex Traversa XXIII di via Sbarre Centrali).

Artigiano reggino, poeta in vernacolo, Matteo Paviglianti è stato tra i fondatori del Partito Socialista nella città di Reggio Calabria.

Alla cerimonia di intitolazione sarà presente il sindaco Giuseppe Falcomatà ed i rappresentanti della Commissione Toponomastica comunale.