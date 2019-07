Reggio Calabria – Oggi chiusura dei festeggiamenti in onore di di S. Anna

Condividi

Incontriamoci Sempre plaude all’iniziativa dell’Associazione Don Paolo

Altomonte, che, grazie alla grande passione e dedizione, hanno permesso

la ripresa dei festeggiamenti in onore di S.Anna, rione che rappresenta

la storia e l’identità della nostra splendida Reggio Calabria.

Grazie alle tante iniziative dell’Associazione “Don Paolo Altomonte”,

l’intero rione è rifiorito, e vive il suo apice nella Festa,

impreziosita da momenti importanti: ieri il concerto di Fiordaliso,

molto apprezzato e partecipato, con grande entusiasmo per i tantissimi

fan accorsi, stasera il clou della serata, proprio nel giorno di S.Anna,

con Mimmo Cavallaro in concerto, evento per il quale sono attesi

migliaia di cittadini per ballare tutti insieme al ritmo della nostra

tarantella.

Il Direttivo di Incontriamoci Sempre