Reggio Calabria – La bellezza degli accessori moda tra sfumature e tonalità accese

Condividi

Grande successo per la mostra espositiva di bigiotteria, cosmetica, orologi, accessori moda dell’azienda “Cristian Lay” organizzata nel foyer del teatro “Francesco Cilea” dal direttore territoriale Maurizio Lombardo, dall’informatore territoriale Giusy Grasso e dalle responsabili di zona Irina Feltsan e Olga Pogrebna.

“Cristian Lay”, oggi prima azienda spagnola di vendita diretta per la bellezza, è riuscita grazie ai suoi collaboratori, ad affermarsi anche sul territorio calabrese conquistando un pubblico eterogeneo con i suoi prodotti sempre al passo con i tempi e, quindi, con la moda.

Le modelle durante la sfilata, hanno sfoggiato accessori preziosi ma anche da indossare tutti i giorni: i colori super brillanti di borse, orologi, bracciali, si alternano con leggiadria alle nuance delicatissime.

Gli accessori che indosseremo nella prossima stagione abbracciano la modernità ma guardano con nostalgia anche al passato.

Un look originale, quello proposto da “Cristian Lay” che non solo vuole aggiungere quel tocco personale sia agli abiti lunghi o corti ma gioca sulla sovrapposizione di stili diversi.

I nuovi accessori, infatti, sono declinati in mille sfumature: una palette cromatica vibrante che lascia ampio spazio alla creatività dei designer.

È una donna elegante, quella immaginata da “Cristian Lay” ma, allo stesso tempo, è una donna raffinata, moderna, sobria e pronta a superare le sfide del tempo che passa.