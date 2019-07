Reggio Calabria – Giorgio Martino presenta il libro “Gimondi e Merckx – La sfida”

Condividi

Con l’avvio della programmazione estiva, riprendono al Circolo Tennis Polimeni gli appuntamenti con la grande editoria sportiva. Lunedì otto luglio, con inizio alle 21,45, aprirà la serie lo storico telecronista Rai Giorgio Martino.

Invitato dal Panathlon Club di Reggio, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Gimondi e Merckx – La sfida” scritto per la casa editrice Kenness. L’appuntamento rientra nel calendario dei “Caffè letterari” del Rhegium Julii. L’autore, che per trent’anni, insieme con Adriano De Zan, ha raccontato il ciclismo sugli schermi della televisione di Stato, fa rivivere in questa opera il lungo periodo di Gimondi e Merckx che, tra 1965 e il 1978 ha attraversato un’epoca con nuove realtà sociali: dai Beatles alle contestazioni giovanili, dal movimento del sessantotto allo sbarco dell’uomo sulla luna, dall’invenzione della minigonna di Mary Quant alla guerra in Vietnam. Un’epoca in cui è cambiato anche il modo di vivere e di raccontare lo sport del pedale. Quella lunga competizione tra il campione bergamasco e l’asso belga, stravolse gli albi d’oro, costrinse a riscrivere i primati e ad aggiornare i record. Riaccese anche la fantasia degl’inviati e del pubblico che trovarono nuovi motivi di passione e di interesse. Giorgio Martino, nato a Roma, laureato in scienze politiche, entrato in Rai per concorso nel 1968, si è sempre distinto per il suo stile sobrio e misurato e, soprattutto, per la sua competenza in una infinità di discipline sportive: ciclismo, calcio, basket, pallavolo, nuoto, pallanuoto, tuffi. Ha seguito otto Olimpiadi e altrettanti mondiali di calcio. Sua la telecronaca di Argentina – Inghilterra nella rassegna iridata del 1986 in Messico, passata alla storia per il gol che Maradona segnò astutamente con la mano. Ai giochi olimpici di Monaco, nel 1972, Martino, conduttore di numerose trasmissioni storiche, raccontò anche il record leggendario dell’americano Mark Spitz, vincitore di ben sette medaglie d’oro. La serata si aprirà con i saluti del presidente del Circolo Tennis Igino Postorino, del sindaco Giuseppe Falcomatà, dei presidenti del Rhegium Julii e del CONI Guseppe Bova e Maurizio Condipodero, del Governatore del Panathlon Antonio Laganà. Intervisteranno l’autore Anna Foti e Cristofaro Zuccalà. Relatore e moderatore il giornalista Rai Tonino Raffa.